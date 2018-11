Juhtunu ei ole märkamata jäänud ka mootorispordi kõige kõrgemal tasemel ja omapoolse kommentaari jagas Maailma Autoliidu FIA president Jean Todt, kirjutab Independent. «Pärast Macaus juhtunud tõsist intsidenti mobiliseeriti FIA, et aidata osalenuid ja analüüsida juhtunut,» sõnas prantslane. «Jälgime olukorda ja teeme vajalikud järeldused.»

Macau tänavaringrajal toimuvad võistlused on tuntud oma erakordse ohtlikkuse poolest – viimane hukkunu oli Daniel Hegarty möödunud aastal. Tema kuulus aga erakordsesse riskirühma – britt oli kaheksas Macaus hukkunud mootorrattur. Autosportlaste surmaga lõppenud õnnetused on harvemad – viimati juhtus see aastal 2012, kui kereautol kihutanud Philipp Yau Hong Kongist tegi suurel kiirusel avarii ja tema Chevrolet Cruze lahvates leekidesse.