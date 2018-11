Olümpialegend Michael Johnson pidi insuldist taastumiseks minema tagasi sportlaspõlve rütmi

«Ma tegin väikeseid edusamme ja see andis mulle lootust,» rääkis Johnson hirmsast elamusest. «Ma ütlesin oma naisele, et ma olen veendunud, et suudan täielikult terveneda ja mitte ainult seda, aga kiiremini kui keegi varasemalt. Ma teadsin, et taastumine kätkeb endas rasket tööd, keskendumist ja pühendumust. See on midagi, millega ma olen väga tuttav.»