Roosna on võitnud juba 11 mängu jutti

HSG Krefeld mängib Saksamaa kolmanda liiga läänetsoonis ning on pärast avavoorus saadud kaotust võitnud nüüd 11 kohtumist järjest. Reedel alistati võõrsil Mendeni SG Sauerland Wölfe 31:28 (14:13), Roosna panustas võidu heaks neli väravat. Krefeld jätkab 22 punktiga liidrina, ent kaotuseta püsiv SGSH Dragons on vaid ühe silma kaugusel.

Roosna: avamängu kaotus tõi meid maa peale tagasi

«Ise hindan praeguse pika seeria ja edu aluseks just avavoorus saadud kaotust,» arvas 21-aastane Roosna. «Ütleks nii, et see tõi meid maa peale tagasi. Paberil peetakse meid liiga tugevaimaks tiimiks, aga peame seda igal nädalal platsil üha uuesti ja uuesti tõestama.»