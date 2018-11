Simple Session jõudis poole miljardi inimeseni

Simple Sessioni korraldaja Risto Kalmre sõnul aitasid peaasjalikult võistlust maailma viia 160 sportlast, kel on tuhandeid või isegi miljoneid jälgijaid. «Sotsiaalmeedia on olnud Simple Sessioni kommunikatsioonis kesksel kohal juba aastaid – alates ürituse iga-aastasest korraldamisest kuni uute kanalite ja väljaannete kasutamiseni, et levitada teavet õigete inimesteni. Instagramist ja YouTube’ist on selgelt saanud meie sihtgrupi kõige tähtsamad meediakanalid,» sõnas Kalmre.