Florast skandaaliga lahkunud Toom leidis uue mängupaiga

Toom sõnas Paide klubi pressiteate vahendusel: «Mul on hea meel liituda noore ja väga perspektiivika meeskonnaga nagu selleks on Paide Linnameeskond. Loodan, et suudan meeskonnale pakkuda oma kogemusi ja oskusi täiel rinnal. Usun, et olen karjääris jõudnud teatud tasemele ja loodan, et siit algab uus ülesmäge minek ja taseme tõus. Tahan tänada Paide juhte, tänu kellele see klubi vahetus sai teoks. Ootan suure põnevusega hooaja ettevalmistuse algust ja uute meeskonnakaaslastega kohtumist!»