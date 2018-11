Macaus hirmuäratava avarii teinud sakslannale tehti ligi kümnetunnine operatsioon

Arstid eemaldasid Flörschi puusast osa luud, et parandada sellega sakslanna selgroolüli. «Kõik on korras ja töötab,» ütles Van Amersfoort Racing meeskonna pealik Frits van Amersfoort pärast edukat operatsiooni BBC-le. «Pole ohtu, et ta jääks halvatuks. Sellepärast tuligi operatsioon võimalikult kiiresti teha. Oleme õnnelikud, et ta paraneb ja kõik läks suurepäraselt,» lisas van Amersfoort.