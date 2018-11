Reportaaž: kuidas Tänak ja Järveoja WRC galal koore riisusid

«Martin on üks lahkemaid inimesi siin sarjas. Ühel hetkel tõi ta meile ajakaardi, mis meil oli maha jäänud, et saaksime jätkata. Nii et aitäh selle hetke eest ja aitäh selle auhinna eest,» tänas prantslane. Järveoja aga auhinnata ei jäänud – kas nähti eestlase tegu ette või oli karikaid tehtud nõnda palju, et ka tema sai siiski oma autasu pihku. Žest sai palju kiidusõnu, teiste seas tuli eestlast tänama tema peagi juba endine tiimikaaslane Janne Ferm. «See näitabki ära, et me oleme üks perekond. Müts maha!»

Austraalia ralli katkestamine ja MM-sarjas kolmanda kohaga leppimine oli pettumus ka eestlasele endale. Ent väike lohutus on auhind ikkagi. «Kohati tundub, et Eesti on suurem, kui ta kaardil paistab, sest see on kolmas aasta järjest,» muheles Tänak auhinda vastu võttes. Postimehega kõneldes täpsustas ta, et tegelikult on fännid talle abimehed. «Nemad on need, kes meid toetavad ja motiveerivad. Täna tundub, et Eestis on neid toetavaid jõude meil omajagu. See on kindlasti väga positiivne ja annab meile jõudu edaspidiseks.»