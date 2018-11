Taas põlve vigastanud Hunt peaks peagi väljakule naasma

Coltsi peatreener Frank Reich pidas ajakirjanikega esmaspäeval konverentsikõne ja arutas kahe mehe vigastusküsimust. Viimaste mängudega suurepärasesse hoogu kerkinud Coltsi jaoks on kõige murettekitavam palli lahtimängija Ryan Kelly tervislik seisund – tema põlvevigastus on piisavalt tõsine, et Reichi sõnul võib ta mõneks ajaks väljakult eemale jääda.