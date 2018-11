Miks jäid sakslanna ja tema otsasõidu ohver võikas avariis ellu?

Esmalt õnnetuse põhjustest: Flörsch üritas F3 MM-sõidus mööduda Jehan Daruvalast, kes võttis aga enda ees kollaseid hoiatuslippe nähes hoo maha. «Sophia oli Jehanile väga lähedal, nii et kui Jehan varakult pidurdas, polnud tal reageerimiseks aega. Ta tabas Jehani masina paremat tagaosa, see pani ta Lissaboni kurvi lähenedes piruetti ja ta lendas teisele masinale sisse,» kirjeldas juhtunud hiinlane Guan Yu Shou, kes sõitis õnnetusse sattunud paari järel.

Uued äärekivid

Macau võistluse korraldajad vahetasid tänavuseks aastaks välja tänavaringraja äärekivid, muutes need kõrgemaks, et sõitjad kurve ei lõikaks. See tähendab, et kui Flörsch juhitavatu masinaga äärekivid ületas, viskasid need ta õhku.