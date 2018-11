Vipsi tiimikaaslane võib siiski juba uuel aastal F1-sarja pääseda

Ticktumi tuleviku üle käivad arutelud on kui kõrgem matemaatika – kord on võimalus teda 2019 F1-sarjas näha olematu, siis jälle tärkab lootus. Murekohaks on FIA nõutavad superlitsentsipunktid, ilma milleta noormees F1 GP-l rooli taha istuda ei tohi. Oleks Ticktum kroonitud F3 Euroopa meistriks, oleks tal need punktid käes, kuid Schumacherile kaotamise tõttu on tal neist vajaka.

Möödunud nädalavahetusel võitis Ticktum teist aastat järjest Macau GP, mida peetakse F3 MM-võistluseks. Mis tema jaoks kõige olulisem, seal jagati välja ka FIA superlitsentsipunkte. Praegu on Red Bulli juuniorprogrammi liikme saldo selline: 25 punkti F3 EMi hõbeda eest, 2x5 punkti Macaus võetud võitude eest ehk kokku 35. Toro Rosso rooli pääsemiseks läheks vaja 40 punkti.

2019 F1-hooaeg algab märtsi keskel Austraalias ja kui Ticktum tahab selleks ajaks oma puuduolevad viis punkti kätte saada, tuleb tal järgnevatel kuudel kuuma anda. Näiteks võiks ta võistelda Uus-Meremaa Toyota Racing Series meistrivõistlustel, mis võtavad enda alla viis järjestikkust jaanuari ja veebruari nädalavahetust. Sealne tiitlivõit tooks seitse, teine koht viis punkti ehk mõlemad avaksid ukse F1-sarja. Talviseid võistlusi, kus punktisaldo täis teha oleks teisigi, aga Uus-Meremaa võistlus lubaks mehel sisuliselt otse siirduda F1 hooajaeelsetele testidele.

Ticktum ise kommenteeris Macau triumfi järel, et järjekordne samm superlitsentsi suunas on sellega tehtud. «See tähendab, et ma ei ole surve all, et minna ja võita, mida iganes ma talvel teen. Aga ma ei usu, et on palju sõitjaid, kes mulle neis sarjades vastu saaks hakata – tahtmata olla liiga ülbe,» rääkis britt. «Kuniks ma olen õiges meeskonnas ja teen oma töö ära, siis loodetavasti ma saan järgmiseks aastaks maagilised 40 punkti kokku.»

Alternatiivina Toro Rossole, millel on uueks aastaks sõlmitud leping vaid Daniil Kvjatiga, on Ticktum juba Red Bulli poolt pandud kirja Jaapani Super Formula sarja. «Ma tunnen, et olen F1 jaoks valmis,» mõlgutas noormees mõtteid. «Aga usutavasti võib öelda, et aasta sarjas nagu Super Formula võib mind veelgi rohkem aidata, nii et mind ei häiri kumbki variant. Millisesse olukorda mind iganes visatakse, kavatsen võtta sellest maksimumi.»