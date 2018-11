Videod: Venemaa iluuisutamist on tabanud striptiisilaine

Jäähallis on külm. Iluuisutajad peavad olema graatsilised, mis tähendab, et nad ei saa end puhvaikasse mässida, aga samas tundub igati mõistlik, et end üritatakse hoida võimalikult riides. Venelannad on algatanud aga vastupidise liikumise ja hakanud end kava ajal lahti riietama.