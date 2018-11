Numbrid ei valeta: selja taha jääb ajaloo kõige rahulikum F1-hooaeg

Ainus kord, kui varem on hooaeg möödunud ilma ühegi sõitjate seas toimunud vangerduseta, oli 2008. aasta. Toona jäi aga kahe mehe jaoks hooaeg väga lühikeseks: Takuma Sato ja Anthony Davidson said osaleda vaid neljal GP-etapil, enne kui Super Aguri tiim pillid kotti pakkis.

Tänavugi toimus tegelikult üks võistkondlik vangerdus, kui Sahara Force India meeskond eksisteerimise lõpetas ja Racing Point Force India meeskond nende koha üle võttis. Seda muutuseks nimetada on aga liig. De jure on tegu erinevate kehadega, aga de facto sama meeskonnaga.

Ühtlasi on tänavune hooaeg esimene F1-sarja ajaloos, kus kõik sõitjad on MM-sarjas punkti kirja saanud. Viimasena lisandus nimekirja Williamsi mees Sergei Sirotkin Itaalia GP-l saadud 10. kohaga. See saavutus muutus praktikas lihtsamaks 2010. aastast, mil punkte hakkasid teenima 10 parimat.