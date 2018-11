Tartu korvpallimeeskond kaotas võtmemängija vigastusele

Paarinädalast puhkust vajav Rosenthal on tänavu Eesti-Läti ühisliigas veetnud väljakul keskmiselt 31,1 minutit ja toonud selle aja jooksul 12,2 punkti. Enamik neist punktidest on tulnud kaugvisetest, mida mees on tabanud 36-protsendilise täpsusega.