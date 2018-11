Galerii: Eesti naiskond võitis trillerlahingu Leeduga ja lootus A-divisjonist püsib reaalsena

Kui sel hetkel oli leedulannadel põhjust juubeldamiseks, siis tegelikult osutus see Pyrrhose võiduks. Ühe punkti võtmise asemel otsustasid eestlannad leppida nulliringiga ning säilitada viimaseks end'iks viimase kivi õiguse. See realiseeriti oivaliselt – või õigem oleks öelda, et seda polnud vaja realiseerida. Varasemate visetega pandi Leedu naised surve alla, nood pidid viimastel visetel riskima ja kui Paulasuskaite saatis enda viimase kivi kahe Eesti punktikivi vahelt läbi, ei pidanud Turmann oma viimast viset tegemagi.