Alar Varrak: Henri Drell jõuab üsna ruttu koondisesse, aga...

«Kindlasti jäävad välja «ameeriklased» – noorest Tassist kuni Kotsarini välja –, keda ootaksime koondisesse, kuid nemad tulla ei saa. «Hispaanlastega» (Sander Raieste ja Rauno Nurgeriga – toim) on seis üsna keeruline, sest koondiseaknaid seal madalamates liigades pole,» sõnas korvpalliliidu spordidirektor Alar Varrak.

Saksamaa kõrgliigaklubi Bambergi Brose farmmeeskonda Baunachi Young Pikesi (esiliiga) esindav Kristian Kullamäe mahub koondisesse, tema meeskonnakaaslane Henri Drell mitte. Miks? «Drell jõuab üsna ruttu koondisesse – selles pole küsimust!» vastas Varrak. «Aga see aken kindlasti mitte, sest meil on Drelli ja Bambergi klubiga selles osas kokkulepe,» ei hakanud Varrak tagamaid selgitama.

Lisaks märkis Varrak, et põhjuseid, miks on koondise nimekirjas esialgu 11 mängijat, jagub veelgi. «Küsimärgid klubi kohal, mingisugused poolvigastused, mõnel pole isegi lepingut,» sõnas Varrak nimesid mainimata.

Lepingut pole praeguse seisuga Siim-Sander Venel, kes alustas hooaega Hispaania kõrgliigaklubis Maxi Banresa, kuid jäi pärast kahekuulist katseaega töötuks. Vene sõnas Postimehele, et uue klubi otsingud sujuvad «rahulikult», kuid lisas, et veel paari nädala eest laual olnud variandid kukkusid ära või pandud klubi(de) poolt ootele. Rahvuskoondist on Vene ilmselt valmis esindama, aga loodab leida võimalikult kiiresti uue mängupaiga.