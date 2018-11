Ricciardo kiidab ennast: mina muutsin vormel 1 sarja olevikku

Hooaja viimane etapp Abu Dhabis tähistab Ricciardo 100. etappi vormel 1 sarjas. Ühtlasi on see tema viimane etapp Red Bullis, sest järgmisest hooajast sõidab ta Renault’s.

«See oli minu karjääri kõige lõbusam ja kõige tähtsa aasta. Need olid suured võidud. Saksamaal pidasin vägeva lahingu Fernando Alonsoga. Pärast võidusõitu kiitis ta mind ja see oli suur asi,» meenutas Ricciardo.

Ühtlasi usub Ricciardo, et tema tõttu on vormel 1 sarjas möödasõitude tase muutunud. «Tunnen, et 2014. aasta ei mõjutanud ainult mind, vaid tõstis kogus sarjas möödasõitude taset. Polnud just palju kutte, kes suutsid tagant tulles sedavõrd palju mööda sõita. Võib-olla võtsid nad minust õppust. Seadsin lati uuele tasemele ning näitasin kõigile, mida on võimalik teha,» ütles Ricciardo.