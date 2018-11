Mõttekuningas selgub viigiuputuse ja skandaali saatel

Ehkki Norra imelaps Magnus Carlsen on maailmameistri troonil istunud vaid viis aastat, peab mõnigi asjatundja teda juba aegade parimaks maletajaks. Londonis haripunktile lähenevas MM-matšis Itaalia-USA päritolu Fabiano Caruanaga on Carlseni võim aga löönud kõikuma vaat et sama tõsiselt kui Eesti valitsus.