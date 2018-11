PSG õudusunenägu: Neymar ja Mbappe said sõprusmängudes vigastada

Tähtründajate vigastused võivad Pariisi Saint-Germaini hooaja ära rikkuda, sest ees ootavad kohtumised Liverpooli ja Belgradi Crvena Zvezdaga Meistrite liiga alagrupiturniiril, kus PSG hoiab nelja vooru järel viie punktiga kolmandat kohta. Napoli ja Liverpool on kogunud võrdselt kuus silma.

Prantsusmaa liigas on Mbappe käimasoleval hooajal löönud 11 väravat ja andnud neli resultatiivset söötu, Neymari samad näitajad on vastavalt kümme ja viis. PSG on 13 mänguga kogunud maksimaalsed 39 punkti. PSG lähim jälitaja Lille jääb 13 silma kaugusele.