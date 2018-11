Jalgpalliliit: võõrustaksime hea meelega soomlaste jalgpalliajaloo tähtsaimat mängu

«Kui nad soovivad oma jalgpalliajaloo tähtsaimat mängu (eeldusel, et Soome ei kvalifitseeru EM-finaalturniirile läbi valiksarja) Tallinnas mängida ja reeglid seda lubavad, siis oleksime hea meelega valmis neid võõrustama,» sõnas Eesti Jalgpalli Liidu infojuht Mihkel Uiboleht Postimehele. «See on väga suur tunnustus staadionile ja murumeistritele.»

Rahvuste liiga C-divisjoni alagrupimängus Eesti – Soome tulid üle lahe kaasmaalastele kaasa elama 3000-4000 fänni. See number ilmselt kolmekordistuks. «Kuna meie staadioni mahutavus on umbkaudu 14 000 inimest ja pileteid eraldatakse ka külalismeeskonna fännidele, tuleks Eestisse enam kui 10 000 soomlast. Need kohad täidetakse kindlasti ära, selles poleks küsimust,» rääkis Uiboleht, kelle sõnul oleks selline sündmus märkimisväärne lisatõuge ka siinsele turismile.