Eesti curlingunaiskond astus sammu play-off’i poole

Eesti alistas pingelises mängus poolatarid tulemusega 7:6, seejuures selgus võitja lisavoorus. «Mäng oli raske, kuid jäime rahulikuks ja ootasime oma võimaluse ära, et saada punkte. Lisavoorus tegime kõik endast oleneva, et võita punkte ning see õnnestus hästi,» sõnas naiskonna kapten Marie Turmann.