Esimesed ristsed saanud Kehra võõrustab vaid võite tunnistanud Padise naiskonda

Karikavõistluste viimases mängus võõrustab kahe kaotuse kõrval ühe võidu teeninud Kehra mullust meistrit Padise naiskonda, kellel on kolmest mängust ette näidata kolm võitu. Kuigi Padise pole veel kaotuskibedust tundma pidanud, on võistkonna peatreeneri Siiri Uusküla sõnul parandamisruumi küllalt. «Tulemustega peab rahul olema, aga mängupilt ei ole kõige parem,» nentis Uusküla. «Mõnel mängijal on ära kadunud palli söötmise ja visete kiirus. Rünnakul on küll alles ründekiirus ja stardikiirendus, aga positsioonirünnak on kuidagi üksluine ja läbinähtav,» lisas Padise peatreener.

Vaid võidulainel surfanud Padise ei saa aga Uusküla sõnul rihma lõdvaks lasta, sest konkurendid on valvel. «Ei ole nii, et lähed teed nalja ohhohoo ja ahhahaa ning võidud tulevad. Ei, tööd tuleb ikkagi tõsiselt teha,» rääkis Uusküla. «Kui ennast lõdvemaks lased, siis tulevad väravad kohe tagasi. Näiteks kui vaadata meie ja Tapa mängu skoori (Padise võitis 34:24- toim), siis võib tunduda, et oli lihtne, aga mänguliselt tuli see meile tegelikult väga raskelt,» meenutas ta.

Karikavõistluste viimases voorus sõidab Padise külla Kehrale. «Neil on tegemist noore võistkonnaga, kes on ilusti kokku kasvanud. Nad mängivad võistkondlikku mängu, aga noore võistkonnana ei ole neil kogenud mängijat,» nentis Uusküla konkurentide kohta. Samas tunnistas ta, et midagi liiga kerget Padise ootama ei peaks. «Kehra mängib korrektselt ja ega kerge ei ole nende vastu. Me peame ise oma mängu korralikult mängima,» sõnas Uusküla kohtumisele ette vaadates.

Reedel Kehras peetav mäng on kohalikule Kehra naiskonnale selle hooaja teine kodumäng. Esimene kodukohtumine Tapa vastu ei lõppenud Kehra jaoks oodatud tulemusega, kuna vastu tuli võtta 19:28 kaotus. «Enne mängu oli juba närv sees,» nentis Kehra peatreener Kaupo Liiva esimest kodumängu meenutades. «Selle asemel, et keskenduda soojendusele või muudele mängueelsetele asjadele, keskendusid paljud tüdrukud hoopis sellele, kui palju rahvast saalis on,» rääkis Liiva.

Ta tunnistas, et kuigi paljud naiskonna mängijad on käinud Kehras vaatamas meeste võistkonna mänge, kus on alati rohkelt publikut, on pealtvaataja asemel mängijana osalemine hoopis teine asi. «Selles valguses oli see närv normaalne ja nad said oma esimesed ristsed kätte,» sõnas Liiva.

Kehra naiskonna hetkeseisust rääkides ütles Liiva, et rahule võib jääda viimati HC Tallinna vastu peetud mänguga, kus hoiti hästi kinni kokkulepitud mängujoonisest. «Rõhusime sellele, et jookseme kiirrünnakuid kõvasti, ja seda tüdrukud ka tegid. Mängupildiga võib rahul olla ja saime esimesel aastal kohe võidu kirja, see on väga positiivne,» rääkis Kehra juhendaja.

Teisest küljest nentis ta, et naiskonda kimbutab hetkel mängijate puudus treeningutel. Liiva sõnul saadakse tavaliselt trennidesse kokku ühe võistkonna jagu neidusid, mistõttu korralikku mängu ei saa harjutada.

«Saame vaid väikeseid elemente harjutada ja eks see mõjutab võistkonna taktikalist mängupilti,» nentis Liiva.

Karikavõistluste viimase vooru eel tunnistas Kehra peatreener, et Padise vastu mängimine saab olema raske ülesanne eelkõige just mentaalselt.

«Kardan, et rolli võib hakata mängima see, et tüdrukud alateadvuses arvavad, et neil pole varianti isegi tasavägiseks mänguks,» arutles Liiva. «Pean muidugi tunnistama, et meil pole võistkonnaga kunagi olnud probleemi sellega, et mängul näeksid kellegi silmadest, et ta ei taha mängida. Võitlus on alati olnud väga hea, aga kardan, et mängijatel võib peas olla selline mõte Padise kohta,» sõnas Liiva lõpetuseks.