Flora poolkaitsja lõi käed Tulevikuga

«Pool hooaega Viljandi Tulevikus andis enesekindlust ning usku, et karjääri Viljandis jätkamine on õige otsus. Treenerid on mind usaldanud ja fännid hästi vastu võtnud, samuti olen lühikese ajaga kiindunud Viljandisse kui elupaika. Ootan põnevusega uut hooaega. Usun, et teeme kuttidega fännidele veel rohkem rõõmu kui tänavu!» jätkas Kask.

Viljandi Tuleviku presidendi Raiko Mutle sõnul on Kristjan Kase puhul tegemist mängijaga, kelle Viljandisse toomisega pandi täppi väga mitmel tasandil. «Esiteks tõi ta meeskonda oluliselt kvaliteeti juurde. Teiseks on ta tõestanud end arenemisvõimelisena; ning kolmandaks on Kristjan ülimalt hästi kohanenud siinsete oludega, klubiga ja meeskonnaga. Naljaga pooleks öeldes: ta justkui olekski meie oma kasvandik,» rääkis Mutle ja lisas: «See, et Kristjan otsustas püsivalt meiega jääda on väga positiivne areng kogu meeskonna jaoks ning olen kindel, et ka talle endale.»