Schumacherist avaldati seninägemata video

Schumacheri kodulehele postitatud videointervjuu on esimene seni avaldamata video, mis pärast õnnetust vormelilegendist avaldatud on.

Intervjuus avaldas Schumacher austust Ross Brawnile, kes oli tehniline direktor Benettonis ja Ferraris ning meeskonna pealik Mercedeses. «Kui me mõtleme erinevatele tiimidele, kus ma olen sõitnud, ning erinevatele missioonidele – ehitasime Benettoni nelja-viie aastaga üles tiitlivõitjaks. Tegime sama Ferrariga. Proovisime seda ka Mercedeses, kuid palju lühema ajaga. Kõigi nende projektide juures on üks ühine nimetaja – Ross Brawn.»

Schumacheri sõnul võlgneb ta oma edu F1 sarjas paljuski tiimile oma ümber. «Edu taga peitub peaaegu alati tiimitöö. Tiimina oled alati tugevam kui üksinda. F1 on tiimisport, mitte ühe mehe sõu.»

Schumacherilt küsiti, kas ta on karjääri jooksul kunagi ka oma võimetes kahelnud. Sakslane vastas, et hoolimata kahest MM-tiitlist Benettoniga ning viiest järjestikusest tiitlist Ferrariga, on ta alati olnud enesekriitiline.

«Ma arvan, et kunagi ei tohi olla liiga enesekindel. Vahel tuleb olla skeptiline ning vaadata, kuidas saada veel paremaks. Olen alati tundnud, et ma pole piisavalt hea. Olen kogu aeg tööd teinud ning see on ka üks põhjus, miks ma olen see kes ma täna olen.»