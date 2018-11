Lill on meeskonna (lisaks temale Mikk Reinsalu, Karl Kukner, Ingar Mäesalu ja Tanel Toomväli) senise esitusega jäänud igati rahule: «Kui eelmisel aastal saime alagrupis null võitu, siis tänavu on viis käes. Eelkõige on hea meel selle üle, et näitame korralikku mängu ja viimased paar kohtumist on olnud päris kvaliteetsed.“

Kapteni sõnul on eestlaste mäng matš-matšilt arenenud. «Me ütleme ise, et duhh on sees ehk emotsioon on hea. Kõik usuvad, et võime ükskõik keda võita,» naeris Lill. «Küsimus on selles, kuidas me kindlal ajahetkel, neljapäeval kell kaks, selle soorituse ära teeme. Me olemegi seda võtnud kui kahte erinevat turniiri. Esimene on alagrupp, mille eesmärk on saada edasi. Kui saame on hästi, kui ei saa, pole ka midagi katki. Aga eesmärk on play-off.»