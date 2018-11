Hundi põlvega on korras nagu Norras

Coltsi peatreener Frank Reich pidas ajakirjanikega esmaspäeval konverentsikõne,kus tunnistas, et on Hundi tervenemiskiiruse osas optimistlik. Nii ka läks: Colts andis teada, et eestlane lõi kolmapäevasel treeningul kaasa. Sealjuures sai kaitsemängija harjutada täiskoormusel ehk vigastusest polnud jälgegi.