Võigas nimekiri: mis täpselt Kubicaga karjääri seisanud avariis juhtus

Kubicale ei meeldinud ainult ringrajal kiiresti sõita, vaid ta osales hobi korras ka autorallidel. 2011. aasta kolmandal veebruaril sõitis ta Valencias oma Lotus Renault F1-masina roolis välja hooajaeelse testi kiireima aja ja kihutas otse Itaaliasse, kus ootas ees Ronde di Andora rallisprint. Mägiteedel toimunud võistluse esimesel kiiruskatsel tegi poolakas saatusliku sõiduvea ning rammis teepiiret – nõnda õnnetu nurga all, et see tundis tema Škoda Fabia salongi. Kubica oli tund aega masinas lõksus, enne kui meedikud ta sealt päästsid.

Ja ometi on Kubica suutnud selle kõik ületada. On vigastusi, mis ei ole paranenud – näiteks ei saa ta jätkuvalt parema käega roolist kinni hoida, kuid ta on õppinud kompenseerima ja leidma teisi lahendusi. Samm sammu haaval naasis ta autosporti – esmalt rallidele ja siis ka ringrajale. Murdehetk sündis 2016. aastal, mil ta käis ta Itaalia autolooja Dallara simulaatorit proovimas ja sai aru, et ta on piisavalt hea, et mõelda F1-sarja naasmisele.