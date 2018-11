Mullu Eesti parimana Annecy MK-etapil 14. koha saanud Kalev Ermits soovib tänavu saavutada varasemast märksa suurema stabiilsuse. Selle saavutamiseks on ta näinud palju vaeva senise murelapse ehk laskekindluse parandamise osas. Videost saad ka teada, kuidas on korraldatud koostöö Ermitsa isikliku treeneri Ilkka Luttuneni ja temalt Eesti koondise juhendajakohused üle võtnud Indrek Tobrelutsu vahel.

Noorpõlves eakaaslaste hulgas rohkelt medaleid võitnud Rene Zahkna ütles hooajaeelsel pressikonverentsil: «Juba kolme aasta eest otse kaitseväest tulles sain MK-l 34. koha. Mullu oli taas parim koht 34. Selge, et tahan need tulemused üle sõita. Korduvalt. Reaalne alus seda loota on olemas, sest kõikvõimalikud näitajad on märgatavalt tõusnud. Loodan, et lõpuks avaldub see ka suusarajal.»