Ründelegend Didier Drogba lõpetas karjääri

«Pärast 20 aastat jalgpalliväljakul olen otsustanud oma karjääri lõpetada. Minu jaoks on see ideaalne viis karjäär lõpetada – sain viimastel aastatel aidata noortel areneda. Anda midagi tagasi mängule, mis on minu jaoks olnud tähtsaim asi maailmas, on hea tunne,» rääkis Drogba BBC-le.