MM-sarja koha nimel võitlev Paddon: olen end täielikult Hyundaile pühendanud

«Kogu minu plaanid tuleviku osas on seotud autoralli MM-sarjaga. Ma olen varasemalt suutnud MM-ralli võita ja ma olen kindel, et suudan seda ka tulevikust teha – kõik vajalikud asjad peavad selleks aga paika loksuma,» rääkis Paddon Autospordile.

Kuigi Paddonit on seostatud ka teiste meeskondadega, on Uus-Meremaalt pärit sõitja plaan selge: «Ma olen pühendanud end Hyundai meeskonnale ning soovin selle tiimiga ka edaspidi koostööd teha ning Hyundaiga sõita.»

Tulevik Hyundai meeskonnas on aga vägagi lahtine. Lepingud on olemas Thierry Neuville'il ning Andreas Mikkelsenil, Dani Sordol ning Paddonil uut lepingut hetkel veel tehtud ei ole. Samas on viimastel päevadel tulnud välja ka väide, et Hyundai meeskond on pidamas läbirääkimisi Citroeni sõitja Craig Breeniga.