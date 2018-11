Fotod: avalikustati uue hooaja vormel 3 sarja võistlusmasin, millega hakkab võidu kihutama ka Vips

«Meil on rõõm tutvustada uut vormel 3 sarja masinat, mis on tähtsaks sammuks noortele sõitjatele. Uued vormelid on sõitjate jaoks hea võimalus õppida lähemalt tundma vormeleid, millega sõidetakse nii vormel 2 kui ka vormel 1 sarjas,» rääkis F1 sarja direktor Charlie Whiting.