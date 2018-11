Itaalia meedia: Messi ega Ronaldo Ballon d'Or-i valimisel kolme parema hulka ei kuulu

Itaalia väljaanne Tuttosport väidab, et sel hooajal pole kolme parima mängija seas ei Messit ega ka Ronaldot. Väidetavalt on kolme finalisti hulgas oodatult sel aastal mitme autasuga pärjatud Luka Modric. Teine kandidaat Ballon d'Or-ile on Prantsusmaa särgis MM-tiitli võitnud Kylian Mbappe ning üllatusmehena on kolmikus ka Madridi Reali kaitsja Raphael Varane.