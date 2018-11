«Väga raske mäng. VEF mängis väga hästi ja viskas palju kolmeseid sisse. Me ei suutnud neid peatada. Kui nad viskavad sisse 16 kolmest ligi 60-protsendilise tabavusega, siis seda on ilmselgelt liiga palju,» sõnas Mirkovic 82:91 kaotusmängu järel.

Lõpus proovis Kalev üleväljapressiga VEFile probleeme valmistada. «Me muutsime lõpus oma plaani, et mängu tagasi tulla, aga see ei õnnestunud. Ongi kõik. See on korvpall. Saame neid vaid võidu puhul õnnitleda ja peame oma vigu analüüsima,» märkis 36-aasstane serblane.