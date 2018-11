Sildaru esimesest võidust pärast vigastuspausi: oli õnne!

«Esimesed kaks hüpet ei õnnestunud, haare polnud väga hea, pigem jäi see lühikeseks,» selgitas papa Sildaru. Seejuures oli tema sõnul just esimesel läbimisel tütre sooritus parem. «Mõlemad hüpped olid tehniliselt väga head, aga maandudes tuli suusk jalast ära. Ta maandus sisekandil ja see lõi suusa ära. Vahel selliseid asju juhtub.»

Nõnda tõestas 16-aastane Sildaru, et närvi tal on. Või siiski? «Kuidas võtta. Kui maandumine välja arvata, siis tegelikult olid esimesel ringil hüpped kõvasti paremad kui teisel. Ei tea, kas teisel ringil oli asi närvides või lihtsalt natuke ebaõnnestus haare.»

«Tulemusega kui poodiumi esimese kohaga oleme mõistagi rahul. Pärast vigastust tagasi tulla ja esimesel võistlusel esikoht napsata, seda kogu selle tehtud tööga, mida oleme aastaga teinud, on ju päris hea. Teised on aasta jagu lumel tugevat trenni teinud, selle baasil võib väga rahule jääda. Eks me oleme vähemõnnelikud selle soorituse puhtuse üle, aga esikoht on esikoht.»