Antidopingu juht Aganitsale määratud noomitusest: järgisime WADA soovitust

«Aganits kasutas meie lehel olnud andmebaasi ja järeldas selle põhjal, et kuna ta peab isikliku tervisemure lahendamiseks kõnealust ravimit manustama tablettidena, siis on see lubatud. Tegelikult ei olnud,» selgitas Kivinukk arusaamatuse tekkelugu. Edaspidi tegi Aganits tema sõnul EAD-ga igakülgset koostööd ega nõudnud B-proovi avamist.

Sellest tulenevalt ei ole tema sõnul ka põhjust arvata, et WADA eestlaste otsuse vaidlustab. «Lisaks sellele on apellatsiooni tähtaeg ka möödas,» märkis Kivinukk.

Tema sõnul on antud juhtum esimene, kus Eesti Antidoping sportlasele sarnastel asjaoludel noomituse määrab. «See on kahtlemata omapärane, õpetlik ja kurb lugu. Ka halva ajastusega, sest ravimiregistri tehniline uuendamine oli niikuinii päevakorral. Ka kolleegium heitis meile registri mitmetimõistetavust ette ja seepärast on see leht praegu suletud,» selgitas Kivinukk.