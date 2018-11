Jürgen Klopp värskest tehingust: see on avaldus!

Klopp, kes on Liverpooli eesotsas alates 2015. aasta oktoobrist, ütles, et tavaliselt lahkusid mängijad Liverpoolist, et astuda oma karjääris järgmist sammu.

«See leping aga näitab, et viimaste aastatega on palju muutunud. See ei ole pelgalt lepingupikendus, see on avaldus,» ütles Klopp.