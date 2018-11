Aasta kergejõustiklane Kirt: EM-medal on minevik, vanadesse asjadesse ei tohi kinni jääda

Aasta kergejõustiklase auhinda peab Kirt oluliseks, sest see näitab talle, et tema tulemusi on märgatud. Lisaks tunnistas Kirt, et tänane galaüritus tõi talle meelde mälestuse Berliini EMist. «Sellised aastalõpuüritused toovad emotsioonid jälle esile. Aga see on nüüdseks minevik ning keskenduda tuleb tulevikule. Ei tohi vanadesse asjadesse kinni jääda,» ütles Kirt.