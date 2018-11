Sakslanna võigas avarii pani F1-tähti FIAle nõudmisi esitama

Macau ringrajale ehitati äsja uued, varasemast kõrgemad äärekivid, et hoida sõitjaid kurve lõikamast. «See takistab sul rajalt lahkumast, aga teatud olukordades võib see asjad muuta väga ebaturvaliseks,» vahendab RaceFans Gasly sõnu.

Flörschi õnnetuse puhul just nii läkski – avarii tõttu juhitavuse kaotanud vormel tabas äärekivi ja kerkis õhku. Sellel juhtumil oli see äkki isegi hea, sest nii lendas Flörschi masin üle tema ees olnud Sho Tsuboi, mitte ei ramminud rivaali tollele eluohtlikul viisil. Aga see oli üks miljonist juhus ja ülejäänud 999 999 korda on kontrollimatult õhus lendav vormel väga halb asi.