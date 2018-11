Hüvasti, hüpermegapehme!

Kokku jääb erinevaid segusid kasutusele rohkem, aga senine segane nimetussüsteem saab lõpu. Ka tiimide jaoks. «Me kutsume neid Üks, Kaks, Kolm, Neli, Viis,» selgitas Pirelli spordidivisjoni juht Mario Isola RaceFansile. «Üks on kõige kõvem, Viis kõige pehmem segu. Kui neid saab olema kuus, siis on Kuus pehmeim. Anname meeskonnale teada, et neil on näiteks valikus segu Üks, segu Kaks, segu Kolm.»