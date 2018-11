Mourinho: De Gea saab Hispaanias kriitikat legendaarse väravavahi tõttu

De Gea koduklubi peatreener Jose Mourinho usub, et selle surve taga peitub legendaarne väravavaht Iker Casillas. Kuigi 37-aastane Casillas pole viimastel aastatel enam koondise juurde kuulunud, siis pole väravavaht ametlikult koondisega hüvasti jätnud ning on vastupidiselt avaldanud soovi taas koondise särgis väljakule naasta.

«Teate miks De Gea Hispaanias niivõrd palju kriitikat saab? Mina tean. Põhjuseks on üks vägagi mõjuvõimas isik, kes sooviks taas väljakule pääseda. Samas on seda keeruline teostada, kui sul on ees keegi, kes on maailma parim väravavaht. Parim variant on seda üldist negatiivsust toetajate hulgas suurendada,» vahendab jalgpalliväljaanne Goal Mourinho sõnu.