Uuel nädalal Ferrari rooli istuv Leclerc: see saab olema vägagi emotsionaalne

Tulevasel hooajal saab 21-aastane Monacost pärit Leclerc oma võimaluse end tõelises tipus proovile panna. Sel hooajal Sauberi meeskonnas sõitev Leclerc on näidanud juba käimasoleval aastal head kiirust jõudes üheksal korral punktidele.

«See saab olema väga eriline päev. Minu jaoks on see väga emotsionaalne, et saan esimest korda elus minna testisõidule nii, et olen ametlikult Ferrari meeskonna piloot,» rääkis Leclerc oma mõtetest Autospordile.

«Eks ta saab olema huvitav, kuna see on ikkagi teistsugune auto. Olen alati olnud raskustes erinevate masinate võrdlemisega, kuna iga auto on teisest erinev nii tasakaalu mõttes kui ka sobivate sõiduvõtete suhtes. Ootan juba väga, et Ferrari masinat katsetada,» rääkis Leclerc.