Ronaldo aitas järjekordse väravaga Juventuse taas võidule

Pärast 13. mänguvooru on Juventus liigas kaotuseta ning 12 võidu ja ühe viigiga hoitakse 37 punktiga kindlat esikohta. Teisel kohal on hetkel liigas Napoli, kellel on hetkel üks mäng vähem peetud. Napoli jääb antud hetkel Juventusest maha üheksa punktiga.