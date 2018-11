Andrus Ilves: Kristjani ebaõnnestumise taga on kehv vahetu ettevalmistus

«Põhiline oli see, et väga pikk vahe jäi hüpetele, kus ei saanud hüppetreeningut teha,» kommenteeris Ilves poja Kristjani kesist esitust hüppemäel.

«Nüüd on vaja natukene rahulikult hüpata – kui me seda saame, siis ma arvan, et hüppajate tase tõuseb märgatavalt ja vähemalt Kristjan on seal esikümnes oma hüpete tasemelt kindlasti. Lihtsalt peab praegu leidma koha, kus harjutada.»