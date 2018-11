Galerii ja videod: Tänak ja Järveoja näitasid Fuji ringrajal, mis puust nad tehtud on

It was an awesome Sunday with our Japanese fans.👌

Thank you Toyoda-san and Tomoyama-san for this great opportunity! ✌️#TGRFestival #Toyota #Rallying #WRC #TGR_WRC #OttTanak #Morizo #Japan #WRCjp #FujiSpeedway #RallyJapan pic.twitter.com/iXd5SqG5HA