Liiv ja Alusalu teenisid Jaapanis punktilisa

Liiv sai B-divisjoni 1000 meetri sõidus 11. koha, uisutades aja 1.12,681, teenides sellega 10 MK-punkti. Liiv on selle distsipliini MK-sarja üldarvestuses 22 punktiga 30. kohal.

Kolmikjuhtimine on hollandlaste käes - esikohal oleval Kjeld Nuisil on 124 punkti, Thomas Krol on 96 punktiga teine ning Kaj Verbij 94 punktiga kolmas.