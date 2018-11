Johaug täitis kaks aastat tagasi pandud eesmärgi: võit tuli juba avaetapil

«Ma ei suuda seda uskuda. Tulin tagasi ja võitsin kohe MK-etapi. Viimased kaks aastat on olnud minu jaoks õudusunenägu. Kogu selle aja oli mul eesmärk, et kui tulen tagasi, suudan kohe võita. Lõpuks see õnnestuski!» rääkis õnnelik norralanna võistlusjärgses intervjuus.