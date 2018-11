Võimsalt võidelnud Saaremaa andis Prantsusmaa tippklubile vägeva lahingu, kuid kaotas kohtumise

«Mina treenerina olen rahulik, usun, et meil on kodupubliku toel võimalusi küll. Väga oluliseks saab mentaalne valmisolek, eneseusk ja valmisolek võidelda. Miinimumeesmärgi ehk neli eurosarjamängu oleme juba kätte saanud ja nüüd tuleb osata ka rõõmu tunda, kus me hetkel oleme,» rääkis peatreener.

«Nii viimasel ajal peetud liigamängud kui karikamängud on olnud võimaluseks ka prantslaste vastu valmistuda. Neis kohtumistes oleme saanud harjutada sellist mängu nagu homme vaja. Selge see, et seisame suure väljakutse ees, aga usun, et mängijad on vaimselt selleks valmis, iseasi, kuidas suudetakse see väljakul realiseerida. Mina teen treenerina kõik, et see nii oleks. Saab näha, kas Poitiers tuleb meie vastu ka veidi üleolevalt, sel juhul peame oleme valmis seda ära kasutama,» lisas juhendaja ja kinnitas, et vigastusega hädas olnud poolakast sidemängija Lukasz Makowski saab meeskonda aidata.