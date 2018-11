Avo Keel: Andsin lastele loa õues teha, mida hing ihkab. Aga nad ei tahtnudki...

«Vero Volley on ühtlaselt väga tugev meeskond ja kellelegi konkreetselt ei saa keskenduda nagu koduses liigas saame. Tõeline tippmeeskond, kes kasutab mängijaid vastavalt vastasele. Kannatliku mänguga pole meil mingit võimalust neile vastu saada. Tuleb riskeerida ja loota, et serv tuleb hästi välja, siis võib publik huvitavaid momente näha küll. Peame rohkem blokilatvu, piiri jms momente otsima, hanitustega selles mängus kaugele ei jõua. Ja ise tuleb olla julge ning endasse uskuda,» sõnas Keel.

Pärnu üks liidreid, pikalt haigustega hädas olnud nurgaründaja Taavet Leppik saab homme meeskonda aidata. «Ta tegi kaasa ka viimases Credit24 Meistriliiga mängus Limbaži vastu, aga selge see, et tippvormis ta pole,» rääkis juhendaja.

Keel lisas, et võrkpallisõpradel tasub tähelepanu pöörata ühele eripärale, mis Monza meeskonda iseloomustab. «Neil on väga lühike sidemängija (183 cm pikkune Santiago Orduna-toim), keda nad ehk ka meie vastu nii-öelda peitma hakkavad ehk ta ei pruugi blokis olla traditsiooniliselt number 2 tsoonis, vaid liikuda hoopis number 4 tsooni või üldse mitte blokeerida. Teise asjana võib välja tuua tõsiasja, et tegu on väga tugeva servimeeskonnaga, hiljuti lõid nad Itaalia liigas ühes kohtumises 18 ässa, mis pole just väike number,» tutvustas Keel vastasmeeskonda.