Suusatalv algas Venemaa ja Norra tulise duelliga ning lõppes 2:2 viigiseisul

Siis otsustas ta ühtäkki vaadata üle vasaku õla – seal paistis tühjus. Klæbo võttis käigu välja, kuni pidi tõdema, et on paremalt tulnud Aleksandr Bolšunovi vastu võimetu. Norralane muigas uskumatusest üht-, temast aasta noorem venelane teistmoodi.

«1200 meetrit tegin põhimõtteliselt täiusliku finaali. Aga viimase 200 meetriga kukkus mu maailm kokku. Ma ei tea, mida ma mõtlesin,» väljendas Klæbo pressikonverentsil endiselt hämmingut. Norra ajakirjanikele lisas: «See on häbistav. Ärritav. Kahjuks elus kord juba on nii, et õppetunnid tulevad tavaliselt karmil moel. Aga enam midagi sellist ei juhtu.»