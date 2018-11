Colts sai viienda järjestikuse võidu, Hunt mängis otsustavatel hetkedel võtmerolli

Need seitse punkti olid muide mängujuht Andrew Lucki selle mängu kolmas touchdown. Nüüd on Luck andnud vähemalt kolm touchdown'iga lõppenud söötu kaheksas järjestikkuses mängus, mis on NFLi ajaloo paremuselt teine tulemus. Ees on veel vaid liiga kroonituim mängujuht, Tom Brady, kes suutis sama kümnes matšis.