Ksenija Balta: ma ei ole raudne naine, aga mul on raudne vaim

Aasta naiskergejõustiklaseks valimine oli Balta jaoks suur ja vajalik tunnustus. «Alati on meeldiv tunda end kõige paremana. Kui öeldakse, et olen parim kergejõustiklane, teeb seest soojaks,» ütles Balta.

Küsimusele, kas vahepeal on aasta parimate valikutel ka tema hinnangul eksitud, vastas kaugushüppaja: «Sport on selles osas suhteliselt lihtne. Siin on tulemused mõõdetavad ja see paneb asja paika. Sellist asja pole olnud, et keegi teine oleks parimaks valitud ja mul oleks tunne, et tegelikult oleks pidanud see mina olema.»

Balta sõnul on ta õige eesmärgi nimel valmis võitlema. Kui ta ei jõua eesmärgini üht moodi, teeb ta seda teist moodi. «Ma ei ole niivõrd raudne naine kui mul on raudne vaim. Ma pole allaandja. Ma olen valmis läbi seina minema. Kui läbi seina ei lasta, ronin sellest üle. Kui see asi on õige ja ma tahan seda asja saada, siis ma võitlen selle nimel,» rääkis Balta.

Rahva ootuste kohta sportlastele lausus Balta, et tihtipeale polegi rahvas see, kes sportlaselt kõige rohkemat ootab. «Eks alguses on keeruline, kui ei ole harjunud, et kõik sinult midagi ootavad. Sportlasena tahad ju tegelikult kogu aeg paremaks saada. Sellega tuleb leppida, et kõik ootavad sinust midagi. Ja et ootad endalt ise rohkem, kui oled see moment võimeline andma.»

2009. aastal sise-EMil kaugushüppes kuldmedali võitnud Balta jahib jätkuvalt oma esimest tiitlivõistluste medalit välitingimustes. Järgmine võimalus avaneb tal järgmise aasta sügisel Katari MMil.